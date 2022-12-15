Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 декабря 2022 9:32

Песков прокомментировал слухи о возможной отставке Лаврова

Пресс-секретарь главы государства рекомендовал отнестись к слухам соответствующим образом
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения телеграм-каналов о якобы готовящейся смене руководителя министерства иностранных дел России.

Официальный представитель Кремля предложил журналистам относиться к слухам о возможной отставке Сергей Лаврова "соответствующим образом".

"Традиционно я вам отвечу - относитесь соответствующим образом к таким слухам", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что риск перерастания в ядерную войну в случае любого неядерного столкновения между ядерными державами огромен.

По его словам, Россия с тревогой наблюдает за риторикой Запада, обвиняющего Москву в подготовке каких-то провокаций с использованием оружия массового уничтожения.

Напомним, Сергей Лавров заявил, что восстановление прежних отношений России и Запада в области работы по европейской безопасности не произойдет, учитывая действия и коллективного Запада, и ОБСЕ.