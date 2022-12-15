Отряд ВСУ сбежал с позиций под Марьинкой, испугавшись удара российской артиллерии Фото: REUTERS

Бойцы группы "Викинг" в лесополосе под Марьинкой провели разведку и корректировку артиллерийских орудий "Мста-Б". В результате они вынудили украинский отряд бежать со своих позиций.

По словам военных, несмотря на снаряды, которые приземляются в непосредственной близости, украинские солдаты не ищут укрытий, а просто продолжают бежать. Не исключено, что такое странное поведение могло быть вызвано в результате крайней усталости, либо приема наркотиков, притупляющих чувство самосохранения.

Ранее российский разведчик спецназа в селе Новоселовское (ЛНР) рассказал про необычный случай с украинским военным. По его словам, на поле боя бойцу ВСУ оторвало ногу, однако он смог отступить. Не исключено, что украинец находился под действием какого-то сильнодействующего препарата, предположил наш разведчик.

Также военнослужащий с позывным "Крым" высказывал мнение, что диверсанты ВСУ находятся под воздействием таких сильных препаратов, что могут не чувствовать огнестрельные ранения. Российский военный сравнил их с "зомби".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Состоится ли четвертое наступление ВСУ?