Указ Путина об ответных мерах на "потолок цен" на российскую нефть: документ выйдет на этой неделе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на решение западных стран по "потолку цен" на российскую нефть будет опубликован на этой неделе. Об этом 15 декабря журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Да. Мы сообщим, как только он появится, - сказал он.

12 декабря пресс-секретарь российского лидера уже анонсировал ответные меры на введение "потолка цен" на российскую нефть. Он заверил, что Указа Путина будет издан в ближайшие дни.

С 5 декабря 2022 года начал свое действие "потолок цен" на российскую нефть, который согласовали страны G7, Австралия и Евросоюз.

Однако российская сторона не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут следовать принципу "ценового потолка", предупреждал вице-премьер РФ Александр Новак.