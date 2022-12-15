Захарова назвала провокацией прибытие в Херсон замгенсека ООН Гриффитса

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прибытие в Херсон заместителя генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Мартина Гриффитса является провокацией, следовательно, оно неприемлемо. Об этом заявила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в четверг, 15 декабря 2022 года.

"Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому - неприемлемый характер", - подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что руководитель ООН Антониу Гутерриш должен добиться прекращения подобных провокаций со стороны сотрудников гуманитарного блока. По ее словам, вместо подобных "вояжей" лучше сосредоточить внимание на устранении препятствий для экспорта российских зерна и удобрений.

Напомним, в конце сентября 2022 года прошли референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

После того как Херсон перешел контроль украинских сил неоднократно сообщалось об издевательствах украинских властей над жителями города и правобережных районов. Людей попросту лишили возможности выехать на подконтрольную России территорию на левом берегу Днепра.

Как ранее писал сайт KP.RU, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что украинские военные и сотрудники СБУ занимаются мародерством в Херсоне и сжигают дома местных жителей, чтобы свести с ними счеты.