Советник Сальдо Малькевич рассказал о мародерстве СБУ и украинских военных в Херсоне

Советник Сальдо рассказал о мародерстве ВСУ в Херсоне. Фото: REUTERS

Украинские военные и сотрудники СБУ занимаются мародерством в Херсоне и сжигают дома местных жителей, чтобы свести с ними счеты. Об этом рассказал внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич.

«Служба безопасности Украины и какие-то парамилитарные формирования продолжают «фильтрационные мероприятия». Только теперь это точнее назвать сведением счетов и мародерством под предлогом разборок с «коллаборантами», - цитирует Малькевича ТАСС.

Чиновник уточнил, что дома, квартиры, магазины, кафе и торговые павильоны подвергаются разграблению, а отдельно стоящие павильоны и дома сжигают.

Александр Малькевич также заявил о разворачивающейся в Херсоне гуманитарной катастрофе.

Ранее жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни из-за ВСУ. Сейчас в городе наблюдаются перебои с электричеством и отсутствует водоснабжение.

Напомним, в результате проведенных в сентябре 2022 года референдумов ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение к России.

В ноябре 2022 года генерал Суровикин заявил о необходимости отвода российских войск из Херсона и эвакуации мирных жителей.

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