Путин заявил, что в России прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5% Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что в России прогнозируется спад ВВП, но он будет небольшой и, как ожидается, составит примерно на 2,5%

- По итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%. Правда недавно сказал 2,9%. Но последние прогнозы будут поменьше. Да, это спад. Но это не тот крах в 20%, который предрекали, - заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Новость дополняется.