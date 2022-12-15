Путин о восстановлении новых территорий: «Мы прошли этот путь с Крымом» Фото: REUTERS

Россия добьется восстановления новых территорий, об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Россия обязательно добьется восстановления новых территорий», - сообщил Путин.

Президент подчеркнул, что «мы прошли этот путь с Крымом и мы знаем, что нужно делать».

Кроме того, Путин добавил, что в новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения.

Как писал сайт KP.RU, в ходе заседания Владимир Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных.

Также президент сообщил, что льготную ипотеку на новостройки в России планируется продлить до 1 июля 2024 года, но при этом ставки по ней будут увеличены до 8% годовых. Помимо этого в стране расширят доступ к семейной ипотеке — она станет основным инструментом.

Кроме того, Путин посоветовал странам Европы не удивляться ценам на газ и не задавать вопросы, почему США платят меньшую цену, чем Европа. Он подчеркнул, что это «за санкции против России».

Президент подчеркнул, что уровень цен в России практически не изменился после всплеска, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира.