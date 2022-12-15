Песков заявил, что выступление Путина на совете по нацпроектам не было посланием Федеральному собранию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Масштабное выступление президента России Владимира Путина во время видеоконференции на совете по стратегическому развитию и национальным проектам де-факто похоже на послание Федеральному собранию, но все-таки это не оно, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Как отметил Песков, «по объемности и содержанию де-факто похоже. Но все-таки это не послание».

Он подчеркнул, что «за последние несколько месяцев президент неоднократно выступал с концептуальными речами в разных форматах».

Как писал сайт KP.RU, сообщалось, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, предположительно, не планируется на декабрь 2022 года, следовательно, его стоит ждать уже в 2023 году. Дмитрий Песков опровергал сообщения о том, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 27 декабря. При этом официальный представитель Кремля не уточнил точную дату мероприятия.

Ранее на заседании совета Владимир Путин заявил, что Россия добьется восстановления новых территорий. Он подчеркнул, что «мы прошли этот путь с Крымом и мы знаем, что нужно делать».