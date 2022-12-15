Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 декабря 2022 14:13

Американский разведчик предупредил о последствиях передачи украинской армии ЗРК Patriot

Офицер США Риттер предупредил о проблемах при использовании ЗРК Patriot Украиной
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Американский разведчик предупредил о последствиях передачи украинской армии ЗРК Patriot

Американский разведчик предупредил о последствиях передачи украинской армии ЗРК Patriot

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуются месяцы подготовки на территории США для того, чтобы научиться управлять зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot. Такое мнение высказал офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер, комментируя сообщения СМИ о планах Вашингтона в скором времени сообщить о передаче Киеву данного ЗРК.

«Даже полностью обученные команды долго адаптируются к этой системе, так как она очень сложная в управлении. Единственное место, где тренируют военных для Patriot, - это Соединенные Штаты, поэтому по логике украинцев придется направлять туда», - заявил офицер США в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер отметил, что поставки Patriot осложнят положение Киев, поскольку данный ЗРК будет невозможно интегрировать в систему украинской противовоздушной обороны (ПВО). «Patriot окажется изолирован, поэтому станет легкой мишенью. Я уверен, что их уничтожат довольно быстро», - отметил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что комплексы Patriot станут законной целью Вооруженных сил (ВС) России при их доставки из США на Украину. При этом в Белом доме так и не подтвердили информация о доставке этих комплексов.