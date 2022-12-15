США внесли в санкционный список МЧС ДНР Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки внесли в санкционные списки министерство по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики, об этом сообщили в министерстве финансов.

Ранее США уже вводили санкции против официальных ведомств ДНР.

Как сообщал сайт KP.RU, 15 декабря США расширили свой санкционный список в отношении России. В черном списке оказались глава «Норникеля» Владимир Потанин и его родственники, а также Белоусов и Чернышенко. При этом пока не планируется введение ограничений против «Норильского никеля». Санкции введены в отношении компании «Интеррос» и Росбанк, а также 17 дочерних структур ВТБ.

Кроме того, санкции вводятся в отношении российских губернаторов, в том числе Подмосковья, Воронежской и Курской областей, их родственников, властей новых российских регионов, а также членов совета директоров РЖД.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Борель сообщил, что не ожидает соглашения об утверждении нового пакета антироссийских санкций ЕС на предстоящем саммите.

Напомним,что 22 февраля 2022 года Джо Байден своим указом запретил американским физическим лицам и компаниям инвестировать в ДНР и ЛНР и вести с ними торговлю.