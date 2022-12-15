Залужный заявил, что Украине не хватает дальности ракет HIMARS Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силу Украины не могут достать российских военных с помощью РСЗО HIMARS, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist.

«Они отошли на расстояние, до которого HIMARS не могут достать», - пожаловался Залужный.

Он подчеркнул, что у Украины «нет ничего с большей дальностью полета».

Как писал сайт KP.RU, издание The Wall Street Journal сообщило, что США модифицировали реактивные системы залпового огня HIMARS, переданные Украине. Как отмечалось, что американская сторона внесла в них такие изменения в аппаратное и программное обеспечение, чтобы из HIMARS нельзя было запускать ракеты большой дальности с целью атак против России.

Минобороны России заявило, что 7 декабря 2022 года в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения.