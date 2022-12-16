ЕС выделит Украине 18 млрд евро кредитной помощи в 2023 году

ЕС выделит Украине 18 млрд евро кредитной помощи. Фото: REUTERS

Макрофинансовая программа для Украины на 2023 год в размере 18 млрд евро утверждена главами государств и правительств Евросоюза.

«Мы одобрили программу помощи Украине на сумму €18 млрд», - сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько понадобится. ЕС поддержал Украину в этом году на €19,7 млрд», - цитирует ТАСС главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

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Ранее французский политик Филиппо назвал Макрона безумцем из-за поддержки Украины на фоне проблем в собственной стране.

Тем временем на международной конференции в Париже для Украины собрали почти миллиард евро. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.