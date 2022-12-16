Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 декабря 2022 0:50

ЕС выделит Украине 18 млрд евро кредитной помощи в 2023 году

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет поддерживать Киев «сколько понадобится»
Мария ПАВЛОВА
ЕС выделит Украине 18 млрд евро кредитной помощи.

ЕС выделит Украине 18 млрд евро кредитной помощи.

Фото: REUTERS

Макрофинансовая программа для Украины на 2023 год в размере 18 млрд евро утверждена главами государств и правительств Евросоюза.

«Мы одобрили программу помощи Украине на сумму €18 млрд», - сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько понадобится. ЕС поддержал Украину в этом году на €19,7 млрд», - цитирует ТАСС главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Повлияют ли поставки Украине ПРО Patriot на ход спецоперации и чем может ответить Россия, читайте здесь на KP.RU.

Ранее французский политик Филиппо назвал Макрона безумцем из-за поддержки Украины на фоне проблем в собственной стране.

Тем временем на международной конференции в Париже для Украины собрали почти миллиард евро. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.