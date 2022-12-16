Хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта ФБР США

Хакерская группировка заявила о взломе системы ФБР США. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Хакеры взломали сайт ФБР США и завладели личными данными нескольких тысяч сотрудников Федерального бюро расследований. Об этом в своем Telegram-канале заявили представители хакерской группировки Killnet.

«HACKED FBI. Перехвачен траф 10210 сотрудников ФБР. Все пароли от интернет-магазинов до медицинских карт приема, google и apple-аккаунты в нашем распоряжении», - написали хакеры, уточнив, что полученными паролями якобы можно воспользоваться при входе в сетевую инфраструктуру Пентагона.

Хакеры утверждают, что американские пользователи социальных сетей приветствуют быстро распространяющуюся в интернете новость о взломе системы ФБР.

В Telegram-канале хакерской группировки также опубликовано видео входа в систему ФБР.

Ранее хакеры Killnet объявили о взломе сайта производителя РСЗО HIMARS. Организация назвала компанию Lockheed Martin «спонсором мирового терроризма».

Также сообщалось, что две группы российских хакеров взломали сайт Национального университета обороны Украины. Речь идет о хакерских группировках Beregini и RaHDIt. Они получили доступ к серверам ведомства и разместили там сведения о выпускниках и данные о зверствах киевского режима в Донбассе.