Посольство России назвало новые санкции США свидетельством бессильной злобы

Посольство РФ назвало новые антироссийские санкции свидетельством бессильной злобы США Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продолжили "близкие к помешательству" попытки "разорвать в клочья" экономику России путем расширения "черного списка", говорится в сообщении посольства России в США в своем телеграм-канале в пятницу, 16 декабря 2022 года.

На этот раз под рестрикции в числе прочих включили фирму, занимающуюся прокатом велосипедов, что российские дипломаты расценили как "бессильную злобу".

"Вопреки пропагандистским вбросам представителей администрации о том, что еще "чуть-чуть" и отечественная экономика будет разорвана в клочья, этого не происходит и не произойдет, - подчеркнули в диппредставительстве. - Россия продолжит свое поступательное развитие, несмотря на внешнее давление".

Как ранее писал сайт KP.RU, Вашингтон расширил свой санкционный список в отношении России. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщило Министерство финансов США. В черный список попали глава "Норникеля" Владимир Потанин и его родственники.

Санкции вводятся также в отношении российских губернаторов, в том числе Подмосковья, Воронежской и Курской областей, их родственников, властей новых российских регионов, а также членов совета директоров РЖД.

Напомним, США также ввели санкции в отношении более чем 40 физических и юридических лиц из 9 стран за их "коррупционную деятельность" и "нарушения прав человека". В число персон и компаний с сомнительной репутацией, по версии Вашингтона, попали и российские представители. Соответствующее решение распространил Минфин США 9 декабря 2022 года.