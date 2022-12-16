Воздушная тревога объявлена в Херсоне, Одесской и Николаевской областях

На Украине вновь объявили воздушную тревогу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога вновь объявлена на Украине и в Херсоне, который находится под контролем украинских Вооруженных сил. Об этом говорится в онлайн-карте национального минцифры.

Как следует из представленных данных, утром в пятницу, 16 декабря 2022 года, сирены завыли в Одесской и Николаевской областях.

О возможных взрывах и повреждениях критической инфраструктуры ничего не сообщается.

После того как Херсон перешел контроль украинских сил неоднократно сообщалось об издевательствах украинских властей над жителями города и правобережных районов. Людей попросту лишили возможности выехать на подконтрольную России территорию на левом берегу Днепра.

Как ранее писал сайт KP.RU, постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Россия наносит массированные удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки западного вооружения Киеву.