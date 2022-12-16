На Украине сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях

Украинские журналисты и чиновники сообщают об ударах по объектам инфраструктуры страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Серия взрывов прогремела в Киеве, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях в пятницу, 16 декабря 2022 года. Об этом сообщают местные издания и региональные власти.

Глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов заявил, что удары нанесены по объектам критической инфраструктуры.

Украинские издания также утверждают, что местные жители слышали серию взрывов в Киеве. Подробностей о разрушениях на инфраструктурных объектах не приводится.

Как ранее писал сайт KP.RU, взрывы прогремели на инфраструктурных объектах Харькова в пятницу, 16 декабря 2022 года. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Напомним, врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с журналистами заявил, что удары российских Вооруженных сил по объектам энергетической инфраструктуре Украины создают армии противника серьезные проблемы, тем самым приближая поражение Киева.