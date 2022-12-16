Мэр Харькова заявил о взрывах на объектах городской инфраструктуры Фото: REUTERS

Взрывы прогремели на инфраструктурных объектах Харькова в пятницу, 16 декабря 2022 года. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Глава администрации региональной столицы также призвал жителей города проявить осторожность и не покидать укрытий.

"Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях", - написал Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, 16 декабря воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины.

Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил главу Украины Владимира Зеленского в желании использовать миссии Евросоюза в качестве живого щита. Так российский политик отреагировал на предложение украинского лидера направить миссии на объекты критической инфраструктуры Незалежной.