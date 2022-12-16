Воздушная тревога объявлена по всей Украине 16 декабря 2022 года

Воздушная тревога объявлена по всей Украине
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Воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины в пятницу, 16 декабря 2022 года. Об этом сообщают местные власти и средства массовой информации.
Утром сирены сначала завыли в двух украинских регионах. Воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях Незалежной, а также в подконтрольном Киеву Херсоне.
Ранее сообщалось, что 14 декабря в центре Киева прогремело несколько взрывов. Информацию подтвердили мэр Киева Виталий Кличко и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту.
Как ранее писал сайт KP.RU, австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.