Медведев отметил противоречия в заявлениях глав стран НАТО

Зампред Совбеза РФ Медведев считает, что имеет место быть гибридная война НАТО с Москвой Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о противоречиях в словах представителей стран-членов НАТО об отсутствии противостояния с Россией и с их тенденциями продолжать поставки вооружения в Украину. Медведев считает, что имеет место быть гибридная война альянса с Москвой. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня, однако, существует главный вопрос: может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением Альянса в войну против России? Можно ли считать поставку огромного объёма вооружений Украине нападением на Россию? И соответственно, являются ли законными военные цели Североатлантического блока, перечисленные в пп. 1–4 этой заметки?" - задается вопросом политик.

По его мнению, руководители НАТО "в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что всё иначе", - считает Медведев.

Вместе с тем Медведев назвал "законные военные цели" России в противостоянии с Украиной и провел параллель между обычаями войны и международными конвенциями.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу того, что, если конфликт в Украине выйдет из-под контроля, он может перерасти в войну между Россией и НАТО.

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет канцлер ФРГ Шольц, подчеркивая, что страны Запада должны защищать открытые общества, отстаивать демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство.

Политик задается вопросом, что же считать законными военными целями сегодня? В рамках названных правил войны это:

1. Любые войска противника (законные комбатанты и незаконные комбатанты), которые официально не выведены из состава его вооружённых сил.

2. Любая военная и вспомогательная техника противника.

3. Любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей (мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, хотя бы частично исполняющие военные заказы, и пр.).

4. Военно-политическое руководство страны-противника.

5. Вооружённые силы других стран, официально вступивших в войну, которые являются союзниками страны-противника, и расположенные на их территории объекты, упомянутые в пп.1–4.

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