В "Укрэнерго" заявили о потере более 50% потребления энергосистемы Украины

Компания "Укрэнерго" заявила после массированных ракетных ударов в Украине о введении режима ЧС Фото: REUTERS

Компания "Укрэнерго" заявила после массированных ракетных ударов в Украине о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры 16 декабря 2022 года.

"В связи с повреждениями электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанций магистральных сетей) произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы Украины, что означает наступление режима системной аварии. Сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода - 09:00 (10:00 мск) 16 декабря", - говорится в сообщении на сайте компании.

Офис президента Украины Владимира Зеленского объявил об аварийном отключении света по всей стране в результате ударов России по энергетической инфраструктуре. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской и Николаевской областях. Ряд участков железной дороги обесточены в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, на маршруты выведены тепловозы.