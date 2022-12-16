Удары России по энергетической инфраструктуре Украины: последние новости на 16 декабря 2022

В офисе Зеленского объявили аварийное отключение света по всей стране Фото: REUTERS

Офис президента Украины Владимира Зеленского объявил об аварийном отключении света по всей стране в результате ударов России по энергетической инфраструктуре 16 декабря 2022 года.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской и Николаевской областях. Ряд участков железной дороги обесточены в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, на маршруты выведены тепловозы.

Сообщалось о перебоях электричества по всей Украине. В частности, Харьков и Полтава полностью обесточены, сообщают местные СМИ.

"Временно приостановлено движение линиями Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении телеграм-канала метро Харькова.

Власти отдельных городов подтвердили удары по объектам энергетики. Так мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры, в городе было несколько взрывов, он полностью обесточен. А губернатор Одесской области сообщил о попаданиях в объекты энергетической инфраструктуры.

Также взрыв прогремел в Голосеевском районе Киева, расположенном в южной части украинской столицы. Об этом сообщил глава городской администрации Виталий Кличко.

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