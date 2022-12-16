Мэр Харькова заявил о колоссальных инфраструктурных разрушениях в городе после взрывов Фото: REUTERS

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о серьезных инфраструктурных разрушениях в городе после взрывов, отметив, что прежде всего речь идет об энергетической системе.

«Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, прежде всего это энергетическая система», - сказал градоначальник в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Терехов заявил, что на данный момент коммунальные службы и энергетики Харькова уже приступили к устранению последствий взрывов, призвав горожан проявить терпение.

«Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды», - заявил он, призвав жителей города пользоваться «пунктами несокрушимости», заявив, что там их «обеспечат питанием и горячими напитками».

Напомним, в пятницу, 16 декабря, на Украине заявили о серии взрывов, которые прогремела в Киеве, а также Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Точных данных о том, какие именно объекты повреждены, не приводилось. Позже появилось сообщение, что Харьков остался без электричества после ударов по критической инфраструктуре города.