В МИД РФ покушение на главу Русского дома в ЦАР назвали попыткой навредить отношениям двух стран Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Министерстве иностранных дел РФ осудили покушение на главу Русского дома в Центрально-Африканская Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, назвав произошедшее преступной акцией, а также попыткой навредить отношениям двух стран.

«Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности Русского дома в Банги, а в более широком плане - навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами», - сказано в сообщении, опубликованном в пятницу, 16 декабря.

В ведомстве выразили надежду, что в результате расследования компетентными органами ЦАР, виновные в организации данного покушения будут найдены и наказаны.

Напомним, покушение произошло в доме дипломата, а не в самой дипмиссии, а взрыв произошел после того, как тот вскрыл анонимную посылку. Как сообщили в российском диппредставительство в ЦАР, глава Русского дома был госпитализирован, а его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, поэтому угрозы для жизни нет.