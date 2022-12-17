Премьер Британии Сунак отказался от закупки иностранной электроэнергии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава правительства Великобритании Риши Сунак отказался от плана бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Элизабет Трасс по закупке электроэнергии у иностранных производителей.

Как передает телеканал Sky News, целевая группа по энергоснабжению, созданная экс-премьером, будет ликвидирована, так как министры решили отказаться от плана «прямого вмешательства в мировые газовые рынки».

Инициатива Трасс была взята на вооружение в сентябре этого года и предполагала заключение долгосрочных сделок с внутренними и международными поставщиками энергии. По задумке, это должно было укрепить энергетическую безопасность Великобритании, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее министр финансов Великобритании Джереми Хант предложил жителям страны сократить потребление электроэнергии на 15%. По его мнению, это поможет Соединенному Королевству преодолеть энергетический кризис.

Тем временем в Великобритании начали готовиться к экстренному запуску угольных электростанций.