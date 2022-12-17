Власти Британии призвали потребителей понизить температуру в отопительных котлах для экономии энергии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Великобритании начало общественную кампанию по сбережению электроэнергии. В ее рамках жителей страны просят понизить температуру в домашних отопительных котлах и принять меры по снижению утечки тепла через окна и двери.

По информации Bloomberg, британские домохозяйства призывают ограничить спрос на электроэнергию в часы пик. В настоящее время удалось сократить потребление более чем на 780 МВт/час. Как считают эксперты, при низких температурах спрос на газ и электроэнергию резко увеличится, поэтому нынешняя зима может дорого обойтись жителям Великобритании на фоне сокращения поставок российского газа в Европу, отмечается в сообщении.

Тем временем стало известно, что глава правительства Великобритании Риши Сунак отказался от плана бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Элизабет Трасс по закупке электроэнергии у иностранных производителей.

Напомним, ранее министр финансов Великобритании Джереми Хант предложил жителям страны сократить потребление электроэнергии на 15%. По его мнению, это поможет Соединенному Королевству преодолеть энергетический кризис.