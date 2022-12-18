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НовостиПолитика18 декабря 2022 10:55

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины 18 декабря 2022 года

Сигналы тревоги звучат в нескольких регионах страны
Сергей ГАПЧУК
Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины 18 декабря 2022 года

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины 18 декабря 2022 года

Фото: REUTERS

Воздушная тревога днем 18 декабря 2022 года объявлена в нескольких регионах Украины. Соответствующая информация размещена на официальном сервисе по оповещению населения о воздушных тревогах и мониторингу тревог.

В настоящее время сигналы о воздушной угрозе уже сработали в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 17 декабря 2022 года сигналы о воздушной угрозе срабатывали в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей.

Кроме того, днем 17 декабря воздушная тревога объявлялась по всей украинской территории.

16 декабря 2022 года воздушная тревога также звучала по всей территории Украины. Сообщалось о серии взрывов, которые прогремели в Киеве, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Позже стало известно, что Харьков остался без электричества после ударов по критической инфраструктуре города, а мэр города отметил, что прежде всего серьезные повреждения получила энергетическая система.

14 декабря 2022 года несколько взрывов прогремело в центре Киева. Это подтверждал мэр Киева Кличко и депутат Верховной рады Гончаренко.