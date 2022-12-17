Воздушная тревога объявлена по всей Украине 17 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога вновь объявлена по всей украинской территории. Об этом сообщают местные власти и средства массовой информации утром в субботу, 17 декабря 2022 года.

Напомним, днем ранее, 16 декабря, воздушная тревога также звучала по всей Украине.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 14 декабря, несколько взрывов прогремело в центре Киева. Позже данную информацию подтвердили мэр Киева Виталий Кличко и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

В пятницу, 16 декабря, сообщили о серии взрывов, которые прогремела также Киеве, а еще Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Потом появилось сообщение, что Харьков остался без электричества после ударов по критической инфраструктуре города, а градоначальник Игорь Терехов подтвердил данную информацию, отметив, что прежде всего серьезные повреждения получила энергетическая система.