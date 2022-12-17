Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 декабря 2022 9:40

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 17 декабря 2022 года

Днем ранее по всей территории страны также звучала воздушная тревога
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Воздушная тревога объявлена по всей Украине 17 декабря 2022 года

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 17 декабря 2022 года

Фото: REUTERS

Воздушная тревога вновь объявлена по всей украинской территории. Об этом сообщают местные власти и средства массовой информации утром в субботу, 17 декабря 2022 года.

Напомним, днем ранее, 16 декабря, воздушная тревога также звучала по всей Украине.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 14 декабря, несколько взрывов прогремело в центре Киева. Позже данную информацию подтвердили мэр Киева Виталий Кличко и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

В пятницу, 16 декабря, сообщили о серии взрывов, которые прогремела также Киеве, а еще Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Потом появилось сообщение, что Харьков остался без электричества после ударов по критической инфраструктуре города, а градоначальник Игорь Терехов подтвердил данную информацию, отметив, что прежде всего серьезные повреждения получила энергетическая система.