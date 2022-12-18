Матвиенко ответила на обвинение России в мировом продовольственном кризисе

Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Россия никогда не использовала продовольствие в политических целях и не собирается этого делать в будущем. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, комментируя подобные обвинения Запада в адрес Москвы. Слова политика приводятся в документальном фильме Андрея Кондрашова "Зерно".

Председатель верхней палаты российского парламента добавила, что постепенно во всем мире люди понимают, что кризис спровоцирован как раз западными странами.

"Вот такая оголтелая бессовестная политика Запада, пытающегося обвинить Россию в продовольственном кризисе, в росте цен на продовольствие, она уже не проходит, уже все понимают, что это политический инструмент в руках Запада, - подчеркнула Матвиенко. - Мы никогда не использовали эту тему в качестве политического рычага и не будем этого делать".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что авантюрная непрофессиональная политика некоторых западных стран привела к дисбалансу в мировом продовольствии.

Как отметил российский лидер, сегодня страна обеспечивает продовольственную безопасность по большинству основных параметров и находится в числе ведущих мировых производителей сельскохозяйственной продукции.

Напомним, несколько стран Европейского союза, среди которых Германия, Франция и Нидерланды, обратились с просьбой к Еврокомиссии. Государства призывают ЕК скорректировать антироссийские санкции, чтобы наладить экспорт российского продовольствия.