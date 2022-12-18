"Ни один метр земли не отдали противнику": российский командир честно рассказал, как военные отражают атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российский командир честно рассказал, как военные отражают атаки ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Командир подразделения Вооруженных сил РФ с позывным "Кайтак" честно рассказал журналистам о том, как наши военные отражают атаки ВСУ на Запорожском направлении.

По его словам, на каждый обстрел со стороны противника российские бойцы "отвечают огнем в два раза сильнее".

- Диверсионно-разведывательные группы противника подавляются нашими контратаками… Ни один метр земли, который нами освобожден, противнику отбить пока не удалось, - заявил командир "Кайтак".

Ранее украинский военнопленный рассказал о планах Киева забросить в Россию диверсантов для ударов по инфраструктуре. Речь идет о Белгородской, Брянской и Курской областях. Он также отметил, что сейчас ВСУ несут в Донбассе большие потери, а их моральный дух подавлен.

18 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в Донецкой Народной Республике (ДНР) взяли под свой населенный пункт Яковлевка. Сейчас там проводится зачистка от остатков украинских войск