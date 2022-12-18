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НовостиПолитика18 декабря 2022 15:09

"Ни один метр земли не отдали противнику": российский командир честно рассказал, как военные отражают атаки ВСУ на Запорожском направлении

Командир подразделения российских войск рассказал об отражении украинских атак на Запорожском направлении
София ГОНЧАРОВА
Российский командир честно рассказал, как военные отражают атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российский командир честно рассказал, как военные отражают атаки ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Александр КОЦ

Командир подразделения Вооруженных сил РФ с позывным "Кайтак" честно рассказал журналистам о том, как наши военные отражают атаки ВСУ на Запорожском направлении.

По его словам, на каждый обстрел со стороны противника российские бойцы "отвечают огнем в два раза сильнее".

- Диверсионно-разведывательные группы противника подавляются нашими контратаками… Ни один метр земли, который нами освобожден, противнику отбить пока не удалось, - заявил командир "Кайтак".

Ранее украинский военнопленный рассказал о планах Киева забросить в Россию диверсантов для ударов по инфраструктуре. Речь идет о Белгородской, Брянской и Курской областях. Он также отметил, что сейчас ВСУ несут в Донбассе большие потери, а их моральный дух подавлен.

18 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в Донецкой Народной Республике (ДНР) взяли под свой населенный пункт Яковлевка. Сейчас там проводится зачистка от остатков украинских войск