Пушилин сообщил о пострадавших в результате обстрела больницы в Донецке Фото: Дмитрий СТЕШИН

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилинн сообщил, что 18 декабря в результате обстрела больницы украинскими силовиками пострадали люди.

По его словам, сейчас ранены несколько человек, один из них получил тяжелое ранение, есть пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.

- При обстреле Донецка снаряды противника попали в крышу и окно корпуса №6 ДокТМО (больница Калинина). На данный момент известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести. Всех пациентов эвакуировали. Медперсонал не пострадал, - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Вечером 18 декабря в Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) загорелся корпус больницы им. Калинина. О ЧП сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, сейчас пациентов экстренно эвакуируют из здания медучреждения. Также есть информация о раненых.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк. Они выпустили 40 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО )"Град" по Ворошиловскому и Киевскому районам города. Обстрел начался ранним утром 15 декабря.