Россия потребовала от ЦАР срочного расследования теракта против главы Русского дома

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Посольство России в Банги сообщило, что направит в МИД Центрально-Африканской республики (ЦАР) ноту с требованием провести срочное расследование теракта против главы Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Банги в соцсетях.

- 18 декабря посол России в ЦАР Александр Бикантов посетил в госпитале Банги гендиректора компании Русский дом, который находится на лечении после покушения на его жизнь, - отметается в публикации.

Также в ведомстве уточнили, что сейчас состояние Сытого остается стабильно тяжелым, ему понадобится экстренная эвакуация в Россию.

Напомним, покушение на Сытого произошло утром в пятницу, 16 декабря, в доме дипломата. Взрыв прогремел после того, как он вскрыл посылку. В российском посольстве в ЦАР заявили, что глава Русского дома был госпитализирован после произошедшего.

После теракта власти ЦАР готовы сотрудничать с Россией в расследовании террористического акта в отношении главы Русского дома.