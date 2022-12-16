Посылку со взрывным устройством отправили главе Русского дома в ЦАР из Того Фото: из соцсетей

Посылка со взрывным устройством, которая предназначалась для главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, была отправлена из столицы Того Ломе, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее фото, которое оказалось в расположении агентства.

Напомним, покушение произошло утром в пятницу, 16 декабря, в доме дипломата. Взрыв прогремел после того, как он вскрыл посылку. В российском посольстве в ЦАР заявили, что глава Русского дома был госпитализирован после произошедшего, уточнив, что его состояние оценивается как тяжелое, однако стабильное, поэтому нет угрозы для жизни.

Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил, что глава Русского дома ранее уже получал угрозы. В Министерстве иностранных дел РФ покушение на Дмитрия Сытого назвали преступной акцией, которая является попыткой навредить отношениям двух стран.