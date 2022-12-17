Власти ЦАР заявили о готовности сотрудничать с Москвой в расследовании теракта против главы Русского дома Фото: соцсети

Власти Центрально-Африканской республики (ЦАР) готовы сотрудничать с Россией в расследовании террористического акта в отношении главы Русского дома Дмитрия Сытого, заявили в посольстве РФ в Банги.

«Центральноафриканские власти на самом высоком уровне заявили о готовности сотрудничать», – рассказали ТАСС в дипломатическом представительстве.

Как отметили в дипмиссии, российского посольство находится постоянном контакте с правоохранительными органами ЦАР. Детали инцидента пока не раскрываются, известно, что глава Русского дома находится в сознании и угрозы его жизни нет, добавили в посольстве.

Напомним, накануне глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике был госпитализирован в Банги после покушения. Позже появилось сообщение о том, что посылка он получил ранения после того, как вскрыл посылку, которая была направлена из Того. В российском посольстве в ЦАР заявили о госпитализации Сытого, уточнив, что его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, поэтому его жизни ничего не угрожает.