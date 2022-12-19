Власти Киева заявили о взрывах в городе и области Фото: REUTERS

Киевская городская военная администрация и руководитель администрации Киевской области Алексей Кулеба в понедельник, 19 декабря, заявили о взрывах в Киеве и области. Данное заявление было опубликовано в Telegram-канале.

Кулеба заявил, что Киевская область подверглась атакам дронов, призвав граждан оставаться в укрытиях, а также не фотографировать и не комментировать какие-либо действия системы противовоздушной обороны (ПВО). В заявлении городской военной администрации говорится о том, что над украинской столицей были сбиты девять дронов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе города. «Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе столицы. Все службы работают на местах. Подробнее – позже», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника.

Напомним, на прошлой неделе, 16 декабря, после сообщений о серии взрывов, которые прогремели в Киеве, а еще Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, появилось заявление о том, что Харьков остался без электричества после ударов по критической инфраструктуре города.