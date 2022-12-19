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НовостиВ мире19 декабря 2022 10:35

Глава Минэнерго Греции назвал хорошим компромиссом потолок цен на газ на уровне 180 евро

Министр напомнил, что не согласится с ограничением в 275 евро
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава Минэнерго Греции назвал хорошим компромиссом потолок цен на газ на уровне 180 евро

Глава Минэнерго Греции назвал хорошим компромиссом потолок цен на газ на уровне 180 евро

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас назвал предложенный потолок цены на газ на уровне 188 евро МВт.ч правильным сигналом рынкам, однако, по его словам, ограничение будет работать от 150 до 200 евро за МВт.ч

«Любая цена между 150-190-200 евро за МВт.ч будет работать … Я считаю, что цена в 188 евро МВт.ч даст правильный сигнал рынкам», - заявил греческий министр по прибытии на совет глав Минэнерго Европейского союза, напомнив ранее сделанные заявления о том, что не согласится с потолком цен в 275 евро.

Напомним, сегодня, 19 декабря, министр энергетического перехода Франции рассказал о новом предложении от чешского председательства в Совете ЕС, которые предложили ввести лимит цены на газ на уровне 188 евро за МВт.ч.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уверен, что Евросоюз в ходе встречи в понедельник, 19 декабря, утвердит потолок цен на газ, однако назвал такую меру вредной и опасной для европейской экономики

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