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НовостиПолитика19 декабря 2022 11:02

Российские войска поразил пункт дислокации группы центра спецопераций «Юг» ВСУ

Также ВС России нанесли поражение 56 артиллерийским подразделениям противнка на огневых позициях
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска поразил пункт дислокации группы центра спецопераций «Юг» ВСУ Фото: пресс-служба Минобороны России

Российские войска поразил пункт дислокации группы центра спецопераций «Юг» ВСУ Фото: пресс-служба Минобороны России

Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации группы центра спецопераций «Юг» украинских войск, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций «Юг» ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь Донецкой народной республики, Херсон и Велетенское Херсонской области», – рассказал он на брифинге.

Также российские войска нанесли поражение 56 артиллерийским подразделениям Вооруженных мил Украины на огневых позициях и живой силе и военной технике в 139 районах, добавил генерал-лейтенант.

Напомним, ранее экипаж российского танка Т-80 российского Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ сорвал наступление боевиков ВСУ в Харьковской области.

Как писал сайт KP.RU, российские войска уничтожили позиции ВСУ, с которых наносились удары по Донецку в воскресенье, 18 декабря.