Российские войска поразил пункт дислокации группы центра спецопераций «Юг» ВСУ Фото: пресс-служба Минобороны России

Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации группы центра спецопераций «Юг» украинских войск, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций «Юг» ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь Донецкой народной республики, Херсон и Велетенское Херсонской области», – рассказал он на брифинге.

Также российские войска нанесли поражение 56 артиллерийским подразделениям Вооруженных мил Украины на огневых позициях и живой силе и военной технике в 139 районах, добавил генерал-лейтенант.

Напомним, ранее экипаж российского танка Т-80 российского Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ сорвал наступление боевиков ВСУ в Харьковской области.

Как писал сайт KP.RU, российские войска уничтожили позиции ВСУ, с которых наносились удары по Донецку в воскресенье, 18 декабря.