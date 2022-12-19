Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в военно-технической сфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере касается не только поставок техники, но и совместной кооперации, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Есть направление, связанное с военно-техническим взаимодействием. Это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства", - сообщил Путин.

Президент России также отметил сотрудничество России и Белоруссии в космической сфере.

Путин подчеркнул, что "по космической сфере то же самое. У нас есть соответствующие планы".

Как сообщал сайт KP.RU, российский лидер сообщил о рекордном товарообороте России и Белоруссии в 2022 году. Товарооборот РФ и Белоруссии за 10 месяцев текущего года вырос на 10%. Скорее всего будет новый рекорд – 40 миллиардов долларов.

Кроме того, Путин заявил, что Белоруссия является не только добрым соседом, но и является, безусловно, и нашим союзником в самом прямом смысле этого слова.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Запад "прислушается к голосу разума" и возобновит диалог о безопасности. Об этом он заявил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Минске.

На переговорах в Минске Путин и Лукашенко намерены обсудить региональную безопасность и коллективное реагирование на угрозы. Предполагается, что переговоры начнутся с темы российско-белорусской интеграции.