Лукашенко надеется, что Запад "прислушается к голосу разума" и возобновит диалог о безопасности Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Запад "прислушается к голосу разума" и возобновит диалог о безопасности. Об этом он заявил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Минске.

- Россия и Беларусь, как мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) часто говорим, открыты для диалога с другими странами, в том числе и европейскими. Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства, - сказал Лукашенко.

Напомним, вечером 19 декабря стартовали переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политики будут обсуждать ряд важных тем в Минске, куда прилетел Путин.

На встрече российский политик отметил, что сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере касается не только поставок техники, но и совместной кооперации.