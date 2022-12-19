Генсек ООН не видит перспектив для мирных переговоров между Украиной и Россией Фото: REUTERS

Мирные переговоры между Россией и Украиной в ближайшей перспективе вряд ли возможны, считает генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш.

«Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны», – заявил он на пресс-конференции.

По словам генсека ООН, всемирная организация намерена сконцентрироваться на других аспектах украинского конфликта, в частности повышении эффективности зерновой сделки и добавлении к ней экспорта аммиака из России. Кроме того, добавил Гутерриш, ООН заинтересована в ускорении обмена пленными. По его мнению, завершения боевых действий на Украине можно будет добиться уже в 2023 году.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал лидерам стран «Большой семерки» о трех шагах для прекращения конфликта в стране.

Между тем заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Украина выступает против временного перемирия на Новый год.