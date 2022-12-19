Путин и Лукашенко подтвердили курс на укрепление суверенитета Союзного государства Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Минске подтвердили курс на укрепление независимости двух стран, об этом сообщил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

«Сегодня два президента подтвердили незыблемый курс на укрепление нашей самостоятельности, нашего суверенитета, Союзного Государства», - заявил Лавров.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин назвал результативными переговоры с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Также Путин заявлял, что сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере касается не только поставок техники, но и совместной кооперации и отметил сотрудничество двух стран в космической сфере.

Кроме того, российский президент отметил рекордный товарооборот России и Белоруссии в 2022 году, который вырос за 10 месяцев текущего года на 10%. Возможен новый рекорд – 40 миллиардов долларов.

Путин сказал, что Белоруссия является не только добрым соседом, но и является, безусловно, и нашим союзником в самом прямом смысле этого слова.

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