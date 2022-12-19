Песков посоветовал "отдыхать" главкому ВСУ Залужному Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посоветовал главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному "отдохнуть" после заявлений возможном вхождении войск на Украину со стороны Белоруссии.

- Ему надо отдыхать. Переработал, - сказал Песков Журналистам, комментируя "высказывание украинского генерала" о возможности такой совместной "операции" Москвы и Минска.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist сообщал, что Вооруженные силу Украины не могут достать российских военных с помощью РСЗО HIMARS. Он подчеркнул, что у Украины "нет ничего с большей дальностью полета".

А до этого сообщалось, что Залужный публично стал "рыдать в жилетку". В своем Telegram-канале он пожаловался на тяжелое положении своей армии из-за российской артиллерии. По его словам, особое беспокойство вызывают ракетные системы, расположенные вдоль государственной границы со стороны Белоруссии.

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