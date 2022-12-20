ВСУ взорвали дамбу под Киевом и подтопили село

ВСУ взорвали дамбу под Киевом. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Жители села Демидов Киевской области страдают от подтоплений в результате взрыва ВСУ дамбы на реке Ирпень. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что украинские военные уничтожили дамбу якобы «для обороны» Киевской области. В результате оказались затоплены подвалы домов местных жителей. Жители села Демидов потеряли урожай, есть риск, что с усилением холодов вода замерзнет и повредит фундаменты строений.

«Когда вода замерзнет, лед разорвет абсолютно все», - сказал один из местных жителей.

Также жители села Демидов жалуются на испорченную воду в колодцах.

Ранее сообщалось, что украинские войска готовятся разбить ракетами дамбу Каховской ГЭС и запустить тем самым техногенную катастрофу.

Тем временем ВСУ обстреляли в Донецке детский сад и больницу. Об этом сообщил мэр Донецка Кулемзин.

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