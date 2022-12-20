Взрыв прогремел в Харьковской области

В Харьковской области прогремел мощный взрыв Фото: REUTERS

Мощный взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области в ночь на вторник, 20 декабря 2022 года. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным украинских журналистов, на месте происшествия случился пожар. Других подробностей инцидента не приводится. Украинские власти сообщение не комментировали.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Киевская городская военная администрация и руководитель Киевской области Алексей Кулеба в понедельник, 19 декабря, заявили о взрывах в Киеве и пригороде украинской столицы.

Напомним, жители села Демидов Киевской области страдают от подтоплений после взрыва ВСУ дамбы на реке Ирпень. Украинские военные уничтожили дамбу якобы "для обороны" Киевской области, в результате чего оказались затоплены подвалы домов местных жителей.