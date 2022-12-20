Гаагский суд признал незаконными привилегии беженцев с Украины перед соискателями из других стран Фото: REUTERS

Правительство Нидерландов незаконно сделало различия в правилах для украинских беженцев и соискателей убежища из других стран. Такое решение вынес апелляционный суд Гааги, об этом сообщил информационный портал Dutchnews.

В решении суда отмечается, что «…никакой разницы в их приеме делаться не должно. Государство должно относиться ко всем одинаково».

После начала спецоперации России на Украине правительство Нидерландов разрешило украинским беженцам не проходить процедуру прошения о предоставлении убежища и работать сразу же по прибытии в страну.

Кроме того, суд подтвердил, что власти Нидерландов нарушают международные стандарты по размещению соискателей убежища. При этом признано, что оперативно создать дополнительные места не представляется возможным.

Как писал сайт KP.RU, в статье Financial Times заявлялось, что Европа устала принимать беженцев с Украины и начинает принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами. Подчеркивалось, что хотя в первые месяцы после начала конфликта европейцы тепло принимали к себе украинских беженцев, сейчас они более прохладно относятся к ним из-за возросшей инфляции и сокращений бюджетов европейских государств. Отмечено, что многие правительственные программы стран Европы по поддержке мигрантов уже не справляются с их большим количеством, которые продолжают увеличиваться, особенно в крупных городах.

Кроме того, газета Gazette and Herald сообщала, что беженка с Украины вернулась домой после шести месяцев проживания в Британии из-за «невыносимых» стоимости и условий жизни. Она жаловалась, что «спонсоры арендовали для них квартиру с одной спальней. Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно, в то же время счет за электричество составил 300 фунтов стерлингов».