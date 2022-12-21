Путин на встрече с Пушилиным назвал острой ситуацию с безопасностью в ДНР

Путин назвал острой ситуацию с безопасностью в ДНР. Фото: REUTERS

Обеспечение безопасности в Донецке с учетом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ требует отдельного обсуждения. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным во вторник 20 декабря.

Путин назвал ситуацию с обеспечением безопасности в ДНР острой.

«Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим», - сказал Путин, сравнивая обстановку в ДНР и ЛНР.

Президент попросил рассказать, как местные жители в ДНР обеспечены жильем, теплом и отоплением. Подробности о разговоре Владимира Путина и Дениса Пушилина здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что президент принял в Кремле врио главы ЛНР Леонида Пасечника и оценил ситуацию в регионе.

Напомним, во вторник 20 декабря Владимир Путин вручил Пушилину и Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством». Награды вручены за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов.