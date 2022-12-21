Рогов сообщил о взрывах в Запорожье в среду 21 декабря

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

В городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей, гремят взрывы. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на жителей Запорожья.

По словам Рогова, в ближайшем пригороде Запорожья прогремело не менее трех взрывов.

«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум трёх взрывах, которые были слышны в городе. По предварительной информации, взрывы доносились из ближайшего пригорода Запорожья», - написал Рогов в Telegram.

Чиновник пообещал позднее привести подробности происходящего.

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