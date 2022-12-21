«Роскосмос» построит два завода по производству спутников

Юрий Борисов рассказал о строительстве двух заводов по производству спутников. Фото: Михаил ТЕРЕЩЕНКО, ТАСС.

Госкорпорация «Роскосмос» планирует построить два предприятия по производству спутников. Об этом сообщил директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью изданию «Ведомости».

По словам Борисова, один из заводов будет построен предположительно в Красноярске, другой планируется разместить в Московской области.

Предприятия будут построены на заемные средства, в том числе средства будут привлекаться через облигации, стартовый выпуск которых в размере 10 млрд рублей запланирован на 2023 год, добавил гендиректор.

Ранее глава Роскосмоса Борисов сообщил, что ожидает 50 млрд рублей убытков корпорации в 2022 году. Гендиректор связывает убытки с западными санкциями и ненадлежащей организацией работы предприятий.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22» и утечке в системе его охлаждения. Возможной причиной названо внешнее воздействие, такое как попадание метеорита.