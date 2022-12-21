Глава Роскосмоса Борисов ожидает 50 млрд рублей убытков корпорации в 2022 году

Юрий Борисов допустил, что убытки "Роскосмоса" достигнут 50 млрд в 2022 году. Фото: Махаил ТЕРЕЩЕНКО, ТАСС.

Госкорпорация «Роскосмос» может понести убытки порядка 50 млрд рублей за 2022 год. Об этом заявил гендиректор корпорации Юрий Борисов в интервью изданию «Ведомости», добавив, что в 2021 году убытки составили 31 млрд рублей.

Гендиректор назвал основными причинами роста убытков западные санкции и ненадлежащую организацию работы.

«Причины разные – от непоставки электронно-компонентной базы до недолжной организации процесса, хромала трудовая дисциплина в том числе», – сказал Борисов.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22» и утечке в системе его охлаждения. Возможной причиной названо внешнее воздействие, такое как попадание метеорита.

Напомним, из-за обнаружения повреждений российские космонавты Прокопьев и Петелин не вышли в открытый космос.

Также сообщалось, что повреждение обшивки «Союза МС-22» может быть связано с метеорным потоком Геминиды.

Тем временем маленький марсианский зонд NASA InSight рассказывает в соцсетях о своей медленной гибели. Аппарат прислал ученым свой последний снимок с Марса.