Путин признался, что до сих пор считает украинцев братским народом

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ признался, что до сих пор считает украинцев "братским народом" и не видел угроз в преддверии спецоперации.

"Не видели угроз, нейтральное государство, общие духовные ценности, угроз не видели. Но нет. Противник работал очень настырно и эффективно. Никакие наши действия, на которые надеялись, не достигали нужной цели. Я вот хочу подчеркнуть - нас не в чем упрекнуть. Мы всегда считали украинский народ братским и сейчас так думаю. Что сейчас происходит - трагедия. Но она не является результатом нашей политики. Это - результат политики третьих стран", - считает Путин.

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