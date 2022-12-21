Байден и Зеленский намерены обсудить видение "справедливого мира" на Украине

Представитель Совета нацбезопасности Кирби заявил, что зима хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский планируют обсудить видение "справедливого мира", которым должен завершиться конфликт в Украине. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Президент действительно посчитал, что с приближением зимы и вхождением в новую фазу этой войны, агрессии господина Путина, это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и обсудить не только то, что США делают сейчас и продолжат делать в будущем, но как в итоге попытаться выйти на то, что президент Зеленский назвал "справедливым миром", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.

Кирби также заявил, что президент РФ Владимир Путин "прямо сейчас явно не заинтересован в дипломатии". Власти США подчеркивают, что не видят в ближайшей перспективе возможностей остановить конфликт дипломатическим путем.

Зима может стать переломным моментом в конфликте России и Украины, так как президент РФ Владимир Путин может воспользоваться холодными погодными условиями для реализации стратегий с подавление ослабленной армии ВСУ, писали ранее в СМИ.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия не стремится к миру, а пытается добиться "краткосрочной передышки", когда речь идет о переговорах между Киевом и Москвой.

"Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию", - заявил Зеленский.

Ранее лидер Украины уже выражал готовность к переговорам на условиях "формулы мира", среди обязательных пунктов которой он назвал восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости".